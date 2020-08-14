В Кремле нашли следы древней политической элиты

Археологи нашли на территории московского Кремля различные предметы, в XV-XIV веках принадлежавшие знати высокого ранга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института археологии Российской академии наук (РАН).

Специалисты института начали новый цикл раскопок в Кремле в мае 2019-го. В минувшем июле работы были возобновлены. Археологи планируют «продвижение вглубь, в толщу культурных отложений, с перспективой выявления самых ранних слоев», сообщили агентству в пресс-службе.

За минувшие полтора месяца раскопок они обнаружили в Кремле следы древней политической элиты — предметы христианского культа и бытовые вещи, использовавшиеся знатью, в том числе крест с рельефным изображением распятия и накладку с остатками золотой плакировки с изображением дракона золотоордынского происхождения.

По плану, раскопки на территории исторического комплекса будут продолжены до конца сентября текущего года.

Ранее в августе стало известно, что в Новодевичьем монастыре на юго-западе Москвы найдены остатки стен, построенных в период правления царя Бориса Годунова. Ранние стены здания архитекторы-реставраторы и археологи искали в течение 70 лет, начиная с 1950-х годов.

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