В Кремле нашли силовиков XVI века

В ходе раскопок в Большом Кремлевском сквере с большой степенью вероятности были обнаружены остатки построек одного из силовых ведомств Русского царства XVI-XVII веков. Об этом со ссылкой на директора Института археологии Российской академии наук Николая Макарова сообщает РИА Новости.

По словам Макарова, речь, скорее всего, идет о постройках, принадлежавших Разрядному приказу — органу военного управления, действовавшему на территории Русского царства, преемницей которого стала Российская империя. «У нас были данные о том, что здесь [на территории современного Большого Кремлевского сквера] могло располагаться», — прокомментировал он находку.

Раскопки на этом участке территории Кремля Институт археологии начал в мае 2019 года. Предварительные результаты изысканий были представлены историками президенту России Владимиру Путину.

Глава государства посетил раскопки, ведущиеся на территории Московского Кремля, в июне. В ходе организованной для первого лица экскурсии Путин подержал в руках некоторые находки и высоко оценил работу археологов, подчеркнув ее важность для страны.

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