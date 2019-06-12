Путину понравились раскопки Кремля

Президент России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Кремле и остался доволен результатами, сообщает РИА Новости.

Глава государства пришел в Большой Кремлевский сквер, где с мая ведут раскопки на месте Приказов ХVI-ХVII веков. Экскурсию для президента вел директор Института археологии РАН академик Николай Макаров. Он показал обнаруженные артефакты, в том числе оружие. Некоторые из находок Путин подержал в руках. Президент осмотрел шахматную фигурку и большую медную ложку, заметив, что с ее помощью «можно хорошо подзакусить».

Президент и академик спустились в то место, где располагалось крыльцо Приказов, и куда, по словам Макарова, приходили просители, а дьяки «принимали довольно важные решения». «И сейчас ничего не изменилось, и сейчас сидят дьяки, принимающие важные решения», — прокомментировал Путин.

Президент назвал археологические работы важными для истории страны и «восстановления по крупицам всего, что связано с развитием России». На вопрос Путина, где бы еще на территории Кремля хотели поработать археологи, Макаров ответил, что весьма перспективным было бы расширить нынешний раскоп и исследовать участок возле Государственного Кремлевского дворца.

Глава государства поблагодарил археологов за работу и подарил медаль 1869 года, посвященную первому русскому археологическому съезду.

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