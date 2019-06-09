Песков рассказал об «изюминках» встречи Путина и Си Цзиньпиня

Неформальное общение российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня во время его визита в Россию заняло беспрецедентное количество времени. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 9 июня, передает «Интерфакс».
В частности, по его словам, лидеры стран прогулялись по закрытым уголкам Кремля, в течение нескольких часов катались на катере по Неве, гуляли по Эрмитажу, побывали на крейсере «Аврора» и до поздней ночи общались за ужином.
«Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана вот из таких, скажем так, изюминок», — пояснил пресс-секретарь, добавив, что для Путина такие мероприятия имели особое значение, так как «он показывал свой родной, любимый город [Санкт-Петербург]».
Песков также отметил, что подобный формат общения исключителен для принятия решений по множеству глобальных вопросов. «Во время таких разговоров, таких поездок речь идет зачастую об очень важных вещах, касающихся и двусторонних отношений, и международных дел», — пояснил он.
Си Цзиньпинь находился в России в рамках госвизита с 5 по 7 июня. Он посетил Санкт-Петербургский международный экономический форум в качестве почетного гостя, а также встретился с российским президентом.
В прошлый раз председатель КНР встречался с Путиным в апреле, когда тот приезжал в Китай. Тогда лидеры заверили друг друга в дружбе и обменялись подарками.