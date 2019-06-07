Путин высоко оценил российско-китайское партнерство в сфере энергетики

В рамках Петербургского международного экономического форума-2019 состоялся II Российско-Китайский энергетический бизнес-форум.

Основной его темой стало «Содействие российско-китайскому энергетическому сотрудничеству по всей производственной цепочке в разведке и добыче, транспортировке, переработке и реализации продукции».

Выступая на встрече с участниками форума, президент России Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дали позитивную оценку результатам российско-китайского энергетического сотрудничества в последние годы и наметили стратегические ориентиры его дальнейшего развития.

«Считаю регулярное проведение российско-китайского энергетического форума весьма полезным, важным подспорьем в работе по развитию двустороннего партнерства. Причем не только в энергетике, но и в других отраслях экономики. А ведь энергетика обслуживает очень много смежных отраслей», — заявил президент РФ.

Он отметил, что энергетика «является одной из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер в российско-китайском взаимодействии». «Мы с моим коллегой и другом господином Си Цзиньпином уделяем вопросам энергетического сотрудничества приоритетное внимание, оказываем поддержку совместным инициативам и проектам», — заявил Путин.

«Энергетическое направление — одно из наиболее весомых, продуктивных и широко охватывающих составляющих двустороннего сотрудничества. В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов, составив значимую долю рекордного товарооборота в 100 миллиардов долларов», — рассказал глава КНР Си Цзиньпин.

«Надеюсь, что компании двух стран будут на принципах взаимной выгоды и коммерческой целесообразности активизировать консультации и контакты в поисках верных направлений кооперации заинтересованных партнеров и оптимальных совместных проектов. Важно укреплять взаимную поддержку и содействие по финансово-страховым аспектам энергетического сотрудничества, чтобы финансовые и страховые институты приняли глубокое участие в энергетических проектах, обновили модель финансового и страхового сопровождения в пользу твердой финансовой поддержки энергетического сотрудничества между нашими странами», — заявил он.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится по инициативе президента России и председателя КНР. В соответствии с договоренностями об институционализации Форума, достигнутыми между Вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэном и Ответственным секретарем Комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Игорем Сечиным, подписано и обнародовано Положение о Форуме. Форум определен как открытая и организационно оформленная диалоговая платформа, ориентированная на предприятия энергетики и смежных отраслей, финансовые организации, отраслевые ассоциации, исследовательские структуры, аналитические центры. Форум проводится один раз в год поочередно в России и Китае. Подписи под Положением поставили Руководитель Государственного энергетического управления КНР Чжан Цзяньхуа и Ответственный секретарь Комиссии по ТЭК при президенте РФ Игорь Сечин.

В работе Форума приняли участие более 100 российских и китайских компаний нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отрасли, атомной и возобновляемой энергетики, производителей энергетического оборудования, представителей финансового сектора и сферы информационных технологий.

«В нынешних условиях, когда произошел демонтаж американо-китайского диалога о заключении соглашения о торговле и обострились американо-китайские противоречия, есть условия для того, чтобы ряд вопросов в российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве решались быстрее, чтобы произошло быстрее продвижение по некоторым обсуждавшимся ранее проектам, - отмечает заведующий сектором фФакультета мировой экономики и мировой политики / Центр комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) и сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем ВШЭ Василий Кашин.-. В принципе, движение в этом направлении было и раньше, сейчас для этого есть дополнительные возможности, для того, чтобы совершить рывок. Мы можем предположить, что в ближайшие месяцы могут ускориться переговоры по крупным инвестиционным проектам, по проектам поставки энергоносителей и сырьевых товаров из России в Китай, могут быть инициированы какие-то дополнительные китайские инвестиционные проекты в России».

По его мнению, у России будут возможности увеличить присутствие на китайском рынке энергоносителей по двум причинам. «Первая причина – это то, что уже сокращены закупки энергоносителей в США и поставлен крест на перспективных проектах американо-китайских, которые обсуждались. Вторая причина – это общий рост напряженности в отношениях, который затрагивает уже и сферу военной безопасности, и вот этот фактор – он, конечно, заставляет Китай обращать дополнительное внимание на маршруты поставок энергоносителей, стимулирует интерес к тому, чтобы получать больше энергоносителей в России по континентальным маршрутам. Можно сказать, что происходящий кризис в американо-китайских отношениях – это, конечно, позитивная новость для всех обсуждаемых российско-китайских нефтегазовых проектов. Это - серьезный довод в пользу движения вперед. Соответственно, может быть, мы увидим эффект от этого в течение ближайших месяцев, может, в следующем году, когда будут заключены соглашения, которые положат начало расширению существующей инфраструктуры, новым контрактам и так далее», - подчеркнул эксперт.