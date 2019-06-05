Си Цзиньпин высказался о будущем отношений с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин уверен в том, что его визит в Москву поспособствует развитию партнерских отношений между Россией и Китаем. Об этом он заявил вскоре после прилета в российскую столицу, сообщает РИА Новости/

«Убежден, что данный визит непременно принесет плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новой эпохе», — отметил китайский лидер.

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Он также подчеркнул, что китайская сторона готова вывести отношения двух стран на еще более высокий уровень. Во время визита в Россию, который продлится с 5 по 7 июня, Си посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум в качестве почетного гостя и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В прошлый раз Си Цзиньпин встречался с российским лидером в апреле, когда тот приезжал в Китай. Тогда лидеры заверили друг друга в дружбе и обменялись подарками.

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