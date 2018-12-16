Усиление России и Китая объяснили вакуумом лидерства на Западе

На месте Запада в мировой политике образовалась «дыра», и это открыло новые возможности для России и Китая. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Авторы заметки утверждают, что в «богатых демократиях» мира сложился вакуум лидерства. Глав Великобритании и Германии назвали «хромыми утками», президент Франции Эммануэль Макрон столкнулся с протестами «желтых жилетов», а США оказались «глубоко разделены» по вопросу о своей роли в мире, считают они.

В подтверждение своего тезиса Bloomberg ссылается на бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который утверждает, что отсутствие лидера в западном мире дает пространство для маневра президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Расмуссен усомнился в том, является ли Запад по-прежнему значимым субъектом мировой политики. В пример он привел инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала три украинских корабля. Путин проверял решимость Запада в преддверии парламентских и президентских выборов на Украине, уверен бывший генсек НАТО. Случай в Азовском море показал возможные последствия такого вакуума.

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Если это так, то Запад провалил этот тест, уверен Bloomberg: не были отправлены корабли, чтобы патрулировать свободу судоходства, не были введены новые санкции против России. Самый жесткий ответ последовал от президента США Дональда Трампа — он отменил запланированную встречу с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, считают авторы статьи.

Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что есть опасность, что «Киев останется наедине с Москвой». «За столом больше не сидят взрослые», — объяснил Наливайченко ситуацию.

Bloomberg также приводит слова старшего консультанта по Ближнему Востоку британского аналитического центра Chatham House Клэр Спенсер: «Не думаю, что Запад как концепция все еще существует». Спенсер указывает на разногласия между США и Европой по поводу взаимоотношений с Ираном, а также между Турцией и ее традиционными западными союзниками — по курдскому вопросу.

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