Си Цзиньпин и Путин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись подарками после переговоров, которые оба лидера сочли продуктивными. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 26 апреля.

Си Цзиньпин преподнес российскому лидеру набор столового серебра пекинской гостиницы «Дружба», которая была построена в честь дружественных отношений между государствами 65 лет назад. На чашке, тарелке, палочках и ложке выгравирован образ красавицы Древнего Китая и цветы магнолии.

Другим подарком стала керамическая копия статуэтки «Легендарный скакун на Великом шелковом пути», оригинал которой находится в музее в Пекине.

Путин в свою очередь вручил Си Цзиньпиню плакат «Российско-китайское сотрудничество», созданный в 1956 году в честь открытия участка Транссиба: Москва — Улан-Батор — Пекин.

Ранее в пятницу Си Цзиньпин вручил российскому лидеру диплом почетного доктора университета Цинхуа.

Путин также отметил высокий уровень развития экономических связей с Китаем. По его словам, товарооборот в 2018 году достиг 108 миллиардов долларов. Китайский лидер указал на высокий уровень доверия между странами.

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