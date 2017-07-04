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Россия и КНР осудили спекуляции на правах человека ради вмешательства в политику

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Си Цзиньпин и Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Москва и Пекин выступают против использования темы нарушения прав человека как предлога для вмешательства во внутренние дела государств. Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая, составленном по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. Его текст опубликован на сайте Кремля во вторник, 4 июля.

«Стороны поощряют конструктивный диалог в правочеловеческой сфере, выступают против политизации этой тематики», — говорится в сообщении.

Из документа также следует, что Россия и Китай выступают за то, чтобы международное сообщество в процессе защиты прав человека руководствовалось целями и принципами Устава ООН, в частности, с уважением относилось к культурному многообразию.

Ранее во вторник Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры государств обсудили вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Сирией, а также совместные гуманитарные проекты.

Председатель КНР прибыл в российскую столицу 3 июля с двухдневным визитом, который начался с неформального ужина с Владимиром Путиным. Во второй день членов китайской делегации угостили блюдами русской кухни — в частности, крем-супом из сморчков и оладьями с черной икрой.

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