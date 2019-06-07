Си Цзиньпин чуть не упал рядом с Путиным

Видео: t.me/dimsmirnov175

Председатель КНР Си Цзиньпин после выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) едва не упал со сцены. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте форума.

На кадрах видно, как после официальной части ПМЭФ Си Цзиньпин наклонился, чтобы поприветствовать со сцены сидящих на первых рядах гостей мероприятия. Лидер КНР пошатнулся и чуть не упал в зрительный зал, но его вовремя подхватили охранники. Рядом с ним также были президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит с 6 по 8 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!