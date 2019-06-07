Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей

Президент России ответил на вопрос о месте России в торговой войне США и Китая пословицей. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 июня.

«У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — сказал глава государства в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин также заверил, что Москва и Пекин не создают военных союзов и не работают против кого-то.

5 июня сообщалось, что Россия нашла способ обратить торговую войну США и Китая в свою пользу. Речь шла об увеличении объема поставок сельхозпродукции в Китай, в частности, сои и риса.

Ранее стало известно, что Китай приостанавливает закупку у США сои на фоне обострения торговых противоречий. В мае Вашингтон ввел пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, Пекин ответил ограничениями на товары из США на 60 миллиардов.

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