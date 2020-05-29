Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков

В итальянской коммуне Неграр Вальполичелла, расположенной близ Вероны, нашли хорошо сохранившуюся древнеримскую мозаику. Археологи предполагают, что им удалось обнаружить фрагменты пола виллы, которую они искали с 1922 года. Об этом сообщает The Local.

Мозаику откопали под виноградниками. Поиски древнего комплекса зданий велись на протяжении почти 100 лет, в 2019-м их возобновили. В феврале текущего года археологи вновь начали раскопки, но вынуждены были остановить работу из-за пандемии коронавируса. Вернувшись на площадку в мае, они наконец нашли фрагменты виллы в нескольких метрах под землей.

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Обнаруженная мозаика в отличном состоянии, отмечает издание. По предположению главного археолога провинции Верона Джанни де Цуккато, другие фрагменты древнего комплекса могут быть обнаружены на площади около тысячи квадратных метров.

Ранее в мае норвежская пара из города Буде нашла могилу эпохи викингов во время ремонта своего дома. Находке, по оценке экспертов, более тысячи лет. Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую супруги собирались утеплить.

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