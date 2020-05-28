Рыбак случайно нашел затонувший сотни лет назад корабль

В прибрежных водах мексиканского поселка Махауаль, штат Кинтана-Роо, началось изучение затонувшего сотни лет назад корабля. Об этом сообщается на сайте Национального института истории и археологии Мексики Gobierno de México.

Местный рыбак Мануэль Поланко (Manuel Polanco) случайно нашел место кораблекрушения и рассказал о своей находке археологам из Национального института. Специалисты осмотрели обломки корабля и заключили, что он затонул более 200 лет назад после удара о коралловый риф, прозванный мексиканцами рифом Кошмара.

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Большая часть древесины, из которой было изготовлено судно, сгнила. Однако якорь, пушки и чугунные конструкции корабля хорошо сохранились.

Археологи полагают, что найденные на дне обломки могли принадлежать английскому кораблю конца XVIII — начала XIX века. Ученые затрудняются ответить, каких размеров было судно, что на нем перевозили и при каких обстоятельствах оно затонуло. Детальное исследование корабля начнется после снятия ограничений, введенных в стране из-за пандемии COVID-19.

Национальный институт назвал затонувший корабль в честь Поланко. Территории, на которой произошло это кораблекрушение, присвоили статус культурного наследия. Судно Поланко оказалось 70-м по счету, найденным на том трагически известном участке.

Поланко сообщил о своей находке еще в 1990-х годах, однако археологи погрузились под воду и приступили к изучению места кораблекрушения только несколько месяцев назад. Поскольку Поланко уже около 80 лет, он не смог составить исследователям компанию.

В январе стало известно, что у побережья штата Флорида, США, найдены обломки, которые могли принадлежать пароходу Cotopaxi, пропавшему 95 лет назад при невыясненных обстоятельствах. Его исчезновение связывали с легендой о Бермудском треугольнике.

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