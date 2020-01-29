Пропавшее в Бермудском треугольнике судно найдено спустя столетие

У побережья штата Флорида, США, найдены обломки, которые могли принадлежать пароходу Cotopaxi, пропавшему 95 лет назад при невыясненных обстоятельствах. Его исчезновение связывали с легендой о Бермудском треугольнике, пишет издание Newsweek.

29 ноября 1925 года груженный углем пароход Cotopaxi с 32 членами экипажа на борту покинул порт в городе Чарльстон, штат Южная Каролина, и взял курс на Кубу. Вскоре судно подало сигнал бедствия, после чего бесследно исчезло. Спасатели не нашли ни обломков, ни спасательных шлюпок, ни тел погибших.

Прояснить судьбу пропавшего корабля удалось морскому биологу Майклу Барнетту (Michael Barnette). С помощью британского историка Гая Уолтерса (Guy Walters), поднявшего архивные документы о последнем рейсе Cotopaxi, он выяснил, что 1 декабря 1925 года сигнал бедствия приняли в городе Джексонвилле, штат Флорида.

Найденная в архивах информация подтвердила, что судно могло затонуть в районе порта Сент-Огастин, возле которого располагается Беар-Рек — место гибели неизвестного судна конца XIX — начала XX века. Барнетт предположил, что на Беар-Рек затонул Cotopaxi.

Чтобы проверить эту гипотезу, он связался с дайвером Элом Перкинсом (Al Perkins), который более 30 лет изучал Беар-Рек. Он нашел на месте кораблекрушения клапан, изготовленный в городе Экорс, штат Мичиган. Cotopaxi построили в 19 километрах от этого места.

После этого Барнетт отправился на Беар-Рек и провел ряд погружений. Он измерил затонувшее судно и обнаружил, что его габариты совпадают с оригинальными планами Cotopaxi.

Позже Уолтерс нашел в Национальных архивах Нью-Йорка судебный иск семей членов экипажа к оператору Cotopaxi — компании Clinchfield Navigation. Они утверждали, что судно было непригодно для плавания. Президент компании возражал, что единственной причиной гибели парохода был сильный шторм у побережья Флориды, действительно упоминающийся в исторических погодных сводках.

Среди прочего, президент Clinchfield Navigation упоминал последние известные координаты Cotopaxi, записанные 30 ноября 1925 года. Оказалось, что корабль шел в 35 километрах к северу от Беар-Рек и должен был миновать точку, где позднее найдут обломки неизвестного судна.

О расследовании Барнетта расскажут в одном из эпизодов документального сериала Shipwreck Secrets, который выйдет на американском телеканале Science Channel в феврале.

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