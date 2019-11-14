Кладоискатели нашли сотни бутылок старинного алкоголя и не попробовали ни капли

Дайверы обнаружили сотни бутылок коньяка и ликера времен Первой мировой войны на затопленном шведском судне в Балтийском море. Об этом сообщает сайт телеканала CNN.

В 1917 году шведский пароход SS Kyros должен был доставить алкоголь из Франции в Петроград (ныне Санкт-Петербург), однако был затоплен немецкой подводной лодкой UC58. Капитан немецкой субмарины якобы заподозрил, что груз был контрабандой. В машинное отделение корабля подложили взрывчатку, чтобы потопить его, а команду пересадили на другой корабль и вернули в Швецию.

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В 1999 году обломки корабля были найдены на глубине 77 метров, однако тогда их решили не доставать.

В ноябре команда искателей сокровищ Ocean X во главе с Питером Линдбергом (Peter Lindberg) очистила обломки судна от рыболовных сетей, чтобы дайверы могли безопасно подплыть к ним. Они работали круглосуточно в течение недели, чтобы извлечь со дна несколько сотен бутылок алкоголя.

Дайверы достали 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine. По словам Линдберга, от бутылок ликера на травах ощущается сладкий запах, а аромат коньяка не чувствуется, однако, возможно, сквозь пробку его ощутить невозможно.

Линдберг рассказал, что дайверы исследуют трофеи и пытаются выяснить их стоимость. Для этого они ведут переговоры с компанией Bacardi, которая сейчас владеет брендом Benedictine. Коньяк принадлежит малоизвестному бренду, и установить его стоимость еще сложнее. «Мы однозначно не хотим открывать бутылку, если ее стоимость — десятки тысяч долларов. Мы пытаемся найти информацию, но это непросто», — пояснил он.

Помимо алкоголя, дайверы нашли на корабле кобуру и проржавевший пистолет Люгера. Линдберг заявил, что команда планирует продать бутылки, но не хочет торопиться.

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