Найден затонувший 118 лет назад «корабль-призрак»

В американском штате Миннесота на дне озера Верхнее нашли корабль «Хадсон» (Hudson), затонувший 118 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

15 сентября 1901 года судно «Хадсон», груженное пшеницей и льном, вышло из порта города Дулут, Миннесота. Корабль проплыл группу островов Апосл и в районе озера Верхнее попал в сильный шторм. На следующий день смотрители маяка у реки Игл заметили в воде «неопознанный» большой корабль, который вскоре перевернулся и пошел ко дну.

Спустя два дня в местной прессе написали, что полиции не удалось идентифицировать затонувшее судно и найти обломки. Однако 20 сентября рыбаки предоставили доказательства крушения: они обнаружили две мачты черного и желтого цвета, которые соответствовали расцветке «Хадсона».

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Перевернутый корабль превратился в местную легенду. Некоторые жители утверждали, что призрачное судно все еще плавает по озеру Верхнее.

Со временем на поверхность озера стало всплывать все больше обломков корабля и тела экипажа. На их спасательных жилетах было написано S.S. Hudson.

В середине июля 2019 года, спустя 118 лет, искатели затонувших кораблей Джерри Элиасон (Jerry Eliason) и Крейг Смит (Kraig Smith) нашли «Хадсон» на глубине 250 метров. Для поисков они использовали гидролокатор, способный работать на больших глубинах. По их словам, судно практически не повредилось.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, который принадлежал пропавшей 27 лет назад женщине. В августе 13-летний Макс Веренка с матерью Нэнси плавал по озеру на лодке и заметил под водой затопленную машину. В салоне обнаружили труп Джанет Фаррис, которая без вести пропала осенью 1992 года.

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