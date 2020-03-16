Обнаружен древний рисунок с загадочными фигурами

Археологи обнаружили уникальный наскальный рисунок, изображающий богомола, в области Хомейн в Центральном Иране. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Рисунок, достигающий в длину 14 сантиметров, был найден в 2017-2018 годах, однако изначально не был идентифицирован из-за необычной формы. Группа ученых, состоящая из археологов и энтомологов, пришла к выводу, что наличие шести конечностей указывает на то, что он изображает насекомое, а треугольная голова с большими глазами и передние хватательные конечности характерны для богомола. Энтомологам удалось определить род членистоногого, который принадлежит эмпузам (Empusa), встречающимся в Африке, Азии и Южной Европе.

Загадку также представляют собой средние конечности, заканчивающиеся загадочными окружностями. Это делает рисунок аналогичным человекообразным фигурам с окружностями по бокам, известным как Squatter Man, которые встречаются во всем мире. Пока неизвестно, что означают эти круги, хотя, согласно некоторым гипотезам, это могут быть округлые предметы или даже изображение полярного сияния. По мнению исследователей, рисунок является доказательством того, что в древности богомолы считались мистическими животными.

Ученые пока не могут точно определить возраст рисунков из-за санкций, которые запрещают использование в Иране радиоактивных материалов, необходимых для датирования. Однако, по оценкам, изображение было создано в промежутке от 40 до 4 тысяч лет назад.

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