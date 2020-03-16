Наука и техника
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Появились подробности запрета на въезд в Шенгенскую зону
России предрекли доллар почти за 100 рублей
Отбившегося от матери вынесенного на берег китенка решили усыпить
Певица снялась для обложки украинского Vogue в прозрачном белье
Роналдиньо оставят в тюрьме
Смартфон Xiaomi взорвался в кармане владельца
Российский застройщик попал в больницу с коронавирусом
Американцы проигнорировали просьбы властей и попали под жесткие ограничения
Держателя российского воровского общака отправили на зону
Американский рынок обвалился
Новости партнеров

Обнаружен древний рисунок с загадочными фигурами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dr. Mohammad Naserifard

Археологи обнаружили уникальный наскальный рисунок, изображающий богомола, в области Хомейн в Центральном Иране. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Рисунок, достигающий в длину 14 сантиметров, был найден в 2017-2018 годах, однако изначально не был идентифицирован из-за необычной формы. Группа ученых, состоящая из археологов и энтомологов, пришла к выводу, что наличие шести конечностей указывает на то, что он изображает насекомое, а треугольная голова с большими глазами и передние хватательные конечности характерны для богомола. Энтомологам удалось определить род членистоногого, который принадлежит эмпузам (Empusa), встречающимся в Африке, Азии и Южной Европе.

Загадку также представляют собой средние конечности, заканчивающиеся загадочными окружностями. Это делает рисунок аналогичным человекообразным фигурам с окружностями по бокам, известным как Squatter Man, которые встречаются во всем мире. Пока неизвестно, что означают эти круги, хотя, согласно некоторым гипотезам, это могут быть округлые предметы или даже изображение полярного сияния. По мнению исследователей, рисунок является доказательством того, что в древности богомолы считались мистическими животными.

Ученые пока не могут точно определить возраст рисунков из-за санкций, которые запрещают использование в Иране радиоактивных материалов, необходимых для датирования. Однако, по оценкам, изображение было создано в промежутке от 40 до 4 тысяч лет назад.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Обнаружена столица древнего королевства майя
Обнаружен загадочный затерянный город
Раскрыта тайна ритуалов смерти у древних людей
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0715 марта

Фантомные боли

Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года
18:43Сегодня

Смартфон Xiaomi взорвался в кармане владельца

16:24Сегодня

Раскрыт самый дешевый флагман Xiaomi

14:52Сегодня

Выход PlayStation 5 сорвали

Наука и техника00:08 8 марта

Натуральный сексизм

Чем объясняется ранняя смерть мужчин и как в этом замешаны женские хромосомы
14:12Сегодня

В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса

12:16Сегодня

Над галактикой нашли невозможную планету

11:09Сегодня

Раскрыта мощь iPhone 12

Наука и техника00:06 6 марта

Проклятие команчи

Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
10:07Сегодня

SpaceX отменила запуск 60 спутников в момент старта

09:02Сегодня

Полет Ту-160 над Атлантикой попал на видео

05:32Сегодня

Названо главное препятствие для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Россия
Аниматор высыпала ребенку на голову сухой лед на детском празднике в Москве
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом
Граница с Белоруссией закрыта. Магазинам помогут наполнить полки продуктами первой необходимости
Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса
Михаил Горбачев«Горбачева буквально разрывал внутренний конфликт»
Как в СССР появился пост президента и почему изменение Конституции не спасло Союз
Кремль ответил на критику Лукашенко после закрытия границы с Белоруссией
«Человека легко осудить, но очень сложно принять»
Что верующие геи, лесбиянки и трансгендеры думают о церкви и боге
Крым решил закрыть границу с Украиной из-за коронавируса
Все материалы
Мир
Туркам запретили молиться вместе из-за коронавируса
«Пора дать отпор постоянной дискриминации и мачизму»
Испанские феминистки — о борьбе против сексизма и отказе быть домашней прислугой
Убившего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни
Кровавая утопия
Народы Азии поверили в мечту о коммунизме. Она принесла им диктатуру, войны и страдания
Очереди за марихуаной заполонили Нидерланды из-за коронавируса
Европа стала новым центром распространения коронавируса
Страны ЕС закрывают границы и объявляют карантин. Чрезвычайные меры приняты и в США
Сирийские террористы перевооружились и начали новое наступление
Все материалы
Бывший СССР
В Киеве ввели карантин
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Соседи Белоруссии изолировали ее
Лукашенко рассказал о полыхающей от коронавируса России
Первые на выход
30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза
На Украине выявили еще два случая заражения коронавирусом
«Собирали лайки вместо денег»
Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями
Все материалы
Экономика
Нефть упала ниже 30 долларов
На покой
Билл Гейтс покинул Microsoft. Он пережил всех конкурентов и ушел делать мир лучше
Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Российский магазин заставили доплатить за украденный товар
Россия профинансирует производство тест-систем на коронавирус
По наводке
На американские биржи пришли дилетанты. Теперь от них зависит будущее мировой экономики
Все материалы
Силовые структуры
Российская школьница порезала себя и заявила о нападении на нее подростков
Доля воровская
 
Россиянин застрелил любовницу и ее дочь из охотничьего ружья и покончил с собой
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
В Москве задержали армянского генерала за расстрел людей на митинге
Однажды в Ростове
Советские «фантомасы» стали самой известной бандой страны. За дерзкие ограбления их расстреляли
В России спустя 16 лет нашли убийцу четырехлетней девочки
Все материалы
Наука и техника
Обнаружен древний рисунок с загадочными фигурами
Раскрыт самый дешевый флагман Xiaomi
Выход PlayStation 5 сорвали
В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса
Фантомные боли
Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года
Все материалы
Спорт
Роналду отдаст свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом
Глава UFC оценил возможность отмены боя Нурмагомедова с Фергюсоном
LONDON, ENGLAND - JULY 11: England football fans react after their defeat as they watch the Hyde Park screening of the FIFA 2018 World Cup semi-final match between Croatia and England on July 11, 2018 in London, United Kingdom.The winner of this evening's match will go on to play France in Sunday's World Cup final in Moscow. Up to 30,000 free tickets were available by ballot for the biggest London screening of a football match since 1996. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)Евро-2020 и Олимпиада под угрозой срыва из-за коронавируса
Крупнейшие спортивные турниры отменяют по всему миру
Противник российского спорта оценил обыски у Логинова на чемпионате мира
Бывший одноклубник Роналду вспомнил о ночных походах португальца в «Макдоналдс»
Погнали городских
Поражение «Сити» в дерби и разгром «Эвертона» в гостях у «Челси» — главные события тура АПЛ
Все материалы
Культура
Орландо Блум вспомнил о полугодовом воздержании до встречи с Кэти Перри
Сиди и смотри
Герои кино боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. Их знания помогут в борьбе с коронавирусом
Максим Фадеев сравнил свой лейбл с болотом с жабами
Конец творения
Умер создатель индастриала. Он преодолел границы собственных пола и тела
У главы крупнейшей звукозаписывающей компании обнаружили коронавирус
«Мы не убиваем детей»
Новый роман Стивена Кинга о необычных способностях детского разума
Певца Шуру экстренно прооперировали
Все материалы
Интернет и СМИ
Первый канал отказался от зрителей на съемках из-за коронавируса
Сваха из «Давай поженимся!» назвала минус отношений с настоящими мужчинами
Жизнь под колпаком
 
Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт
«Мракобесы распространяются как инфекция»
Как создатель самого провокационного научного журнала в России променял КВН на оргии кораллов
Обнаженные гости шокировали ведущих утреннего шоу
Взрослые в порядке
Как миллениалы изменили отношение всего мира к порно и спасли его от исчезновения
Все материалы
Ценности
Найден способ похудеть за час без операции
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Наоми Кэмпбелл выбросила манто Burberry после авиаперелета из-за коронавируса
Валентина Терешкова, 1971Русская Чайка
Для партии и космоса: как Терешкова стала первой космонавткой и символом СССР
Россиянин попытался обманом ввезти в страну бриллианты на 18 миллионов рублей
Мод ВагнерСиняя болезнь
Как первая татуировщица в мире научила женщин не бояться рисовать на своем теле тигров, змей и птиц
Названа цена мяча с автографом Путина
Все материалы
Путешествия
Американский самолет запросил посадку в России и улетел
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
Застрявший на лайнере россиянин показал карантин с бесплатным баром и лежаками
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Рыболов поймал огромного пучеглаза
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Жена подговорила любовника коварно убить мужа и попалась
«Забавно пьянеть от пиццы»
Как живут люди, организм которых сам вырабатывает алкоголь
Редкое осложнение заставило женщину забыть пять лет жизни и возлюбленного
Танцы с костями
Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Извращенец поцеловал девочку, заглянул под юбку и попал в тюрьму
Все материалы
Коронавирус обрушил продажи новых автомобилей в мире
Самые уродливые российские автомобили
Машины, которые хочется развидеть
В России продают «Оку» без пробега и в заводской пленке
Самые крутые и необычные автомобильные диски
Вспоминаем самые сложные, красивые и странные колеса в истории
Hyundai вывел на российский рынок спортивный Tucson N Line
«Формула-1»: сезон, которому помешал коронавирус
Чемпионат, который должен был стать рекордным, лишается одного этапа за другим из-за эпидемии
Опубликованы фотографии нового кроссовера Volkswagen для России
Все материалы
Дом
Российский застройщик попал в больницу с коронавирусом
В Москве построят мегахрам
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
В США нашли тайное поместье Элвиса Пресли
Красиво жить
Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны
Улицу Терешковой захотели переименовать из-за поправок о президентских сроках
Закатали в бетон
Две женщины создают невероятные здания. Их дома признаны лучшими в мире
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Приморье построят большой хоккейный центр стоимостью около миллиарда рублей
Россия выделит пять миллиардов рублей на кредитование МСП
Российский регион вдвое перевыполнил план по нацпроекту
Все материалы