В России нашли загадочное кольцо из костей мамонта

Археологи обнаружили загадочное кольцо, сложенное из костей мамонтов и расположенное в России, в 500 километрах к югу от Москвы, в районе села Костёнки. Сооружение является самым древним среди всех подобных находок, которых насчитывается около 70. Об этом сообщает издание Science Alert.

В диаметре круг, предназначение которого остается неизвестным, достигает 12,5 метра. Он почти полностью состоит из мамонтовых костей, хотя также встречаются останки северного оленя, лошади, медведя, волка, лисицы и песца. Специалисты идентифицировали 51 нижнюю челюсть и 64 черепа вымерших млекопитающих. Результаты радиоуглеродного датирования показали, что возраст кольца составляет более 20 тысяч лет, что совпадает с максимумом последнего оледенения, когда ледниковые покровы достигли наибольшего объема. Это доказывает, что ранние человеческие сообщества могли адаптироваться к суровым условиям окружающей среды.

Были выявлены следы древесного угля и сгоревших костей. По словам специалистов, это второй «мамонтовый круг», где обнаружена сожженная древесина, и он на 500 лет древнее первого. Это указывает, что в условиях оледенения на этой широте присутствовали хвойные леса. Деревья дали возможность людям прожить на Восточно-Европейской равнине гораздо дольше, чем в других районах северной Европы.

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