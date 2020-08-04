В Москве после 70 лет поисков нашли стены древнего монастыря

В Новодевичьем монастыре на юго-западе Москвы найдены остатки стен, построенных в период правления царя Бориса Годунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Института археологии Российской академии наук (РАН).

Ранние стены здания архитекторы-реставраторы и археологи искали в течение 70 лет, начиная с 1950-х годов, и в какой-то момент даже появились сомнения в их существовании. Экспедиция Института археологии РАН работает на территории Новодевичьего монастыря с 2016 года.

Археологи нашли, в частности, остатки фундаментов башни и стены древнего монастыря. По словам специалистов, находка позволила установить, что изначально комплекс занимал гораздо меньшую площадь, в эпоху Годунова был окружен небольшим рвом и каменной стеной, а после его перестроили.

Монастырь в его нынешнем виде — это создание зодчих и художников 1680-1690-х годов, указывают археологи. «Но каким был монастырь в течение почти двух столетий до этого? Нам удалось окончательно решить эту загадку, давно занимавшую историков монастырской жизни, архитектуры и планировки Москвы», — заключили они.

Новодевичий монастырь основан великим князем Василием III в 1524 году. На протяжении первых двух столетий своего существования служил местом заточения царственных особ женского пола. Объект находится под охраной ЮНЕСКО и объявлен достоянием всего человечества.

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