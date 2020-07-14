Обнаружен затерянный дворец древней цивилизации

Археологи обнаружили в Мексике руины затерянного древнего дворца ацтеков, который также служил резиденцией испанского конкистадора Эрнана Кортеса. Об этом сообщает издание BBC News.

Остатки сооружения были найдены во время ремонтных работ на площади Конституции в Мехико, когда рабочие наткнулись на базальтовые плиты. Они были частью открытого пространства дворца ацтекского правителя Ашаякатля, который пришел к власти в 1469 году, правил 12 лет и стал отцом Монтесумы II, последнего императора ацтеков. После падения цивилизации коренных мексиканцев из-за вторжения испанцев дворец стал домом для Кортеса.

Кортес прибыл в Мексику в 1518 году, а в 1521 году он и его люди осадили столицу Теночтитлан, которая была впоследствии разрушена.

Ранее, в январе 2020 года, сообщалось, что ученые Национального института антропологии и истории Мексики выяснили, что золотой слиток, найденный в городском парке Мехико, является частью сокровищ ацтеков, которые были разграблены испанскими конкистадорами под предводительством Эрнана Кортеса.

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