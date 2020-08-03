Орган Нотр-Дама начали реставрировать после пожара

Во Франции начались работы по очистке и реставрации большого органа собора Парижской Богоматери, который удалось спасти от пожара. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Сначала инструмент полностью разберут, а затем очистят. В органе восемь тысяч труб и 115 регистров, во время пожара он покрылся свинцовой пылью, а некоторые детали намокли. Симфонический орган называют голосом Нотр-Дама.

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На разборку инструмента уйдет около пяти месяцев. Затем элементы поместят в водонепроницаемые контейнеры. Пока неизвестно, кто займется чисткой и реставрацией: власти Франции объявили тендер. Работы должны быть завершены к апрелю 2024 года. Инструмент также просят вернуть в рабочее состояние.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Пожар потушили только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.

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