Во Франции отпустили задержанного по подозрению в поджоге собора мигранта

Во Франции отпустили на свободу мигранта, задержанного по подозрению в поджоге собора Петра и Павла в Нанте, без предъявления ему обвинений. Об этом сообщает BFMTV.

Известно, что 39-летний приезжий был добровольцем в соборе и должен был закрыть дверь на ключ 18 июля — в день пожара. Presse Ocean отмечает, что правоохранители пришли к выводу о его непричастности к возгоранию. Полиция отмечала, что речь шла о проверке, мужчина был задержан для того, чтобы следователи могли оценить «противоречия в его расписании».

Возгорание в храме произошло 18 июля около 7:30 по местному времени и было потушено вечером в тот же день. О пострадавших не сообщалось. Известно, что прокуратура не исключает версию намеренного поджога. В то же время следов взлома собора обнаружено не было.

Собор Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции — по высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

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