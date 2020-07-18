Пожар в соборе XV века во Франции потушили

Пожар в соборе Святых Петра и Павла XV века в Нанте потушили. Об этом рассказал представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

«Огонь потушен, но операции продолжаются», — сказал он, добавив, что в обломках могут быть найдены элементы, важные для следствия или последующей реконструкции собора.

Риска обрушения нет или он совсем минимален. Пожарные могут остаться на месте происшествия и ночью, чтобы выполнить все необходимые работы.

О возгорании во французском соборе стало известно ранним утром 18 июля. Пожарные локализовали огонь за несколько часов, о пострадавших не сообщается.

Известно, что прокуратура не исключает версию намеренного поджога. В то же время следов взлома собора не обнаружено.

Собор Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции — по высоте она всего на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери.

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