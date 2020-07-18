Названы потери одного из крупнейших готических соборов Франции из-за пожара

Стал известен ущерб, который понес собор Святых Петра и Павла XV века во Франции в результате пожара. О потерях Нантская епархия сообщила на своем сайте.

По ее информации, огонь затронул большой орган и витраж XV века. Отмечается, что эти элементы сохранились во время большого пожара 1972 года, однако теперь оказались уничтожены. Кроме того, частично были разрушены хоры собора.

Французский историк Тома Сирет в беседе с ТАСС указал, что орган был создан в 1620 году, а витражи восточного фасада — в 1499-м. По его словам, «сокровища, пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны», утрачены безвозвратно.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс при этом похвалил пожарную службу за «исключительно эффективную работу». По его словам, власти ожидают реставрации собора в кратчайшие сроки.

Возгорание в храме произошло около 7:30 по местному времени. Пожарные локализовали огонь за несколько часов, о пострадавших не сообщалось. Известно, что прокуратура не исключает версию намеренного поджога. В то же время следов взлома собора не обнаружено.

Собор Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции — по высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

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