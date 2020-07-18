Появилось видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции

t.me/RT

В сети появилось видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант. Снятые очевидцами кадры публикует RT в своем Telegram-канале.

На них видно вырывающееся из окон пламя и дым. Огонь полыхает в центральном нефе.

Le Monde отмечает, что огонь удается сдерживать, а на месте работает около 100 пожарных. По данным главы пожарной службы генерала Лорана Ферле, практически полностью разрушен большой орган, а платформа, на которой он располагается, нестабильна и может обрушиться. В то же время крыша не пострадала, ей разрушение не грозит.

Ранее сообщалось, что собор XV века загорелся ранним утром. На данный момент причины произошедшего неизвестны, а пожар оценивается как очень сложный.

Собор в Нанте — один из крупнейших и известнейших готических соборов страны. В 1972 году там уже был серьезный пожар, который разрушил крышу здания. Тогда причиной стали кровельные работы, проводимые с нарушениями. Реставрация продолжалась до 1985 года.

В апреле 2019-го во Франции сгорел Собор Парижской Богоматери. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. В результате ЧП пострадали три человека.

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