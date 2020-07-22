Оценены сроки восстановления собора XV века во Франции после пожара

Восстановление собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант, где произошел пожар, может занять около трех лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Главный архитектор исторических памятников Паскаль Прюне рассказал, что западный фасад собора был сильно поврежден во время пожара, а витражи XVI века разрушены. Сейчас эксперты не знают, удастся ли восстановить их в исходном виде.

Также Прюне отметил, что о стоимости реставрационных работ пока говорить рано.

Возгорание в храме произошло 18 июля около 7:30 по местному времени и было потушено вечером в тот же день. О пострадавших не сообщалось. Известно, что прокуратура не исключает версию намеренного поджога. В то же время следов взлома собора обнаружено не было.

Собор Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции — по высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

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