Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции

Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.

Мигрант, ранее задержанный по делу о пожаре, был отпущен, но затем вновь задержан 25 июля. На допросе он признался, что совершил поджог сразу в трех местах: под большим органом, под малым органом и у электрощита. О его мотивах не сообщается.

Мужчина на добровольной основе работал при церкви.

Его задержали 18 июля, а затем отпустили, не предъявив обвинений.

Возгорание в храме произошло 18 июля около 7:30 по местному времени и было потушено вечером в тот же день. О пострадавших не сообщалось. Известно, что прокуратура не исключает версию намеренного поджога. В то же время следов взлома собора обнаружено не было.

Собор Петра и Павла был заложен в 1434 году и строился до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции — по высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. В результате пожара сгорели орган XVII века, витражи XVI века и картина XIX века работы Ипполита Фландрена.