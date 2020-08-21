Немецкая супермодель переделает особняк в дом для собак

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер переделает свой особняк в дом для собак. Поместье знаменитости называется Tudor Coldham Hall и находится в Уэст-Саффолке в Англии. Как сообщает The Sun, питомцев планируют поселить в левом крыле здания и оборудовать помещение лежанками.

Левый флигель особняка Шиффер, который состоит из трех комнат, примыкает к главному входу дома и полностью не используется. Внутри помещения также нет хорошей отделки — во флигеле голая кирпичная кладка, бетонные необработанные полы и неоштукатуренный потолок. Шиффер планирует сделать там ремонт и оборудовать отдельную комнату с лежанками для собак, раковиной и камином. Помимо собачьей территории, модель хочет установить в этой части здания дополнительную кухню.

Чертежи по перепланировке флигеля особняка уже готовы. Однако поместье, в котором живет модель со своим мужем и тремя детьми, является важным историческим памятником XVI века. Поэтому любые изменения должны быть одобрены администрацией Уэст-Саффолка. В отчете о планировании работ Шиффер также указала, что при строительстве не возникнет риска повредить исторически значимый фасад. В настоящий момент модель ожидает ответа от властей.

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