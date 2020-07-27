Россияне закупились домашними животными во время пандемии COVID-19

Интерес россиян к покупке домашних животных во втором квартале 2020 года, в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса, увеличился. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Авито», передает РИА Новости.

В число самых популярных породистых кошек вошли шотландская, британская и мейн-кун. Среди собак спросом пользовались некрупные породы: йоркширские терьеры, той-терьеры. Однако на втором месте оказались немецкие овчарки.

Покупки кошек и собак на онлайн-площадке происходили на 30 процентов чаще, чем в первом квартале года, и на 20 процентов чаще, чем за тот же период годом ранее. При этом пользователи активнее приобретали кошек, чем собак. Так, по сравнению с показателями 2019-го продажи кошек подскочили на 22 процента, а собак — только на 12 процентов.

При этом увеличилась и стоимость питомцев. Собаки в апреле-июне стали подорожали на 12 процентов относительно первого квартала и на 20 процентов относительно прошлого года. В среднем покупка собаки на площадке обходится в 12,4 тысячи рублей.

Средняя стоимость кошек за год выросла на 35 процентов, а за квартал — на 6 процентов. Динамика цен на них менее активная, чем на собак, стоят они ниже. Средняя стоимость кошки составила 3,8 тысячи рублей, однако расценки значительно отличаются в разных городах.