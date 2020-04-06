Сыгравший кошкой в боулинг мужчина извинился перед ней и россиянами

Житель Перми, который в самоизоляции сыграл в боулинг кошкой и снял издевательство над животным на видео, извинился перед питомицей и россиянами. Видео его публичных извинений публикует Telegram-канал издания «Подъем».

На опубликованных кадрах Роман П. держит кошку, которой ранее сделал страйк во время игры в боулинг. Животное ведет себя спокойно.

«Мне очень жаль, что я так поступил. Я искренне раскаиваюсь. Перед кошкой я уже извинился. Жива-здорова, все хорошо с ней. Извиняюсь перед вами всеми», — сказал Роман.

Ранее в сети появилось видео, на котором Роман П. вместе с детьми выстроил пустые пластиковые бутылки на полу, чтобы поиграть в боулинг. Вместо мяча для игры мужчина предложил бросить в бутылки домашнее животное. Дети попытались отговорить отца, но безуспешно. В итоге он бросил кошку в бутылки, которая затем отлетела в шкаф. «Страйк! Сейчас полетит рыжая кошка! Есть! Самоизоляция, все в порядке», — сказал мужчина во время броска. После публикации видео Роман П. пожаловался на травлю в интернете.