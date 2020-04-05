Игравший кошкой в боулинг россиянин пожаловался на травлю

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Житель Перми сыграл в боулинг кошкой и пожаловался на травлю после того, как видеоролик попал в сеть. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На видео видно, как мужчина вместе с детьми выстроил пустые пластиковые бутылки на полу, чтобы поиграть в боулинг. Изначально для этого планировалось использовать мяч, но отец предложил бросить в бутылки домашнее животное. Дети попытались отговорить мужчину, но безуспешно. В итоге он бросил кошку в бутылки, которая затем отлетела в шкаф. «Страйк! Сейчас полетит рыжая кошка! Есть! Самоизоляция, все в порядке», — сказал мужчина во время броска.

Роман П. заявил изданию, что после публикации ролика в соцсетях ему стали поступать сообщения с угрозами. Из-за этого он решил обратиться в полицию. При этом мужчина заявил, что не считает себя живодером, а свой поступок он объяснил тем, что «умирает от скуки» на самоизоляции.

«Я написал заявление за травлю. Кошка в видео никак не пострадала. Я не живодер», — заявил он.

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