Российские живодеры отрубили бездомному псу лапу и бросили на улице

В России неизвестные живодеры отрубили бездомному псу лапу и бросили его в селе Богословка. Об этом сообщили администраторы группы во «ВКонтакте» «Добрые руки Омск».

По их информации, около месяца назад кто-то оставил собаку на остановке села. После этого пес по кличке Филя несколько недель бродяжничал по улицам и попрошайничал еду у местных жителей.

13 февраля питомец приполз в один из дворов Богословка без лапы и с веревкой, привязанной к шее. «Мы его забрали, отвезли в клинику, ему сделали операцию — убрали все раздробленное, раскрошенное и аккуратно зашили. Лапок у него, увы, теперь только три. Сейчас он отходит от наркоза», — говорится в посте сообщества.

Администраторы группы призвали пользователей помочь найти Филе хозяина и попросили финансовой поддержки.

В январе в районе поселка Комсомолец зоозащитники нашли в заброшенном коровнике почти сотню собак, а также трупы животных. Некоторых животных удалось раздать, каких-то отдать на передержку. «Три огромных мешка корма улетели в момент. Когда они почуяли воду, то чуть ли не вешались на прутьях», — рассказали волонтеры.

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