Подсчитаны траты россиян на домашних животных

В среднем россияне, имеющие домашних животных, тратят на содержание одного питомца 1,5 тысячи рублей в месяц. Больше всего денег уходит на корм и услуги ветеринара, говорится в материале аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Примерно 25 процентов владельцев тратит на своих питомцев больше двух тысяч рублей в месяц, шесть процентов — больше пяти тысяч. Самые крупные расходы — у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Из них 44 процента тратят в месяц от двух тысяч рублей, 16 процентов — от пяти тысяч. Всего у россиян на домашних животных уходит 36,6 миллиарда рублей ежемесячно.

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За ветеринарными услугами за последний год обращались 46 процентов владельцев животных. Из них экстренных случаев было 29 процентов, профилактических приемов — 16 процентов. Также хозяева тратятся на перевозку питомцев (18 процентов), парикмахерские услуги (шесть процентов), дрессуру, содержание в гостиницах и выгул (два-три процента), одежду и амуницию (пять процентов), игрушки (3 процента), туалет (наполнитель и лоток, 4 процента) и на специальную косметику и уход (один процент).

Домашние животные в России есть почти в половине российских домохозяйств (44 процента).

Ранее были названы любимые экзотические питомцы россиян. Это декоративные крысы, хомяки, песчанки, иглистые и декоративные мыши, белки дегу, морские свинки, кролики, еноты, шиншиллы и ежи.

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