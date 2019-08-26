Раскрыт неожиданный способ предотвратить преждевременную смерть

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Международная группа ученых пришла к выводу, что у владельцев домашних животных, особенно, собак, понижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанной с нарушениями кровеносной системы преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 1769 человек, у которых в медицинской истории не было сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты собрали данные об образе жизни добровольцев, а также оценили такие показатели здоровья, как индекс массы тела, физическая активность, артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерин.

Оказалось, что владельцы домашних животных чаще сообщали, что они физически активны и придерживаются здоровой диеты. Уровень сахара в их крови находился на оптимальном уровне. Самую большую выгоду получали те, у кого имелась собака, независимо от возраста, пола и уровня образования.

По словам ученых, владение домашним животным является потенциальным способом улучшить свое здоровье. Наличие собаки способствует тому, что люди чаще выходят на улицу и играют с питомцем в активные игры. Кроме того, это улучшает психологическое состояние и препятствует социальной изоляции.

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