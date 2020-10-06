Скульптуру лошади насадили на штырь ради нового двора

В Уфе в рамках программы благоустройства дворов установили скульптуру лошади, вставшей на дыбы. Для того чтобы фигура не упала, ее насадили на металлический штырь. Местные жители не оценили идею авторов. Об этом стало известно из Telegram-канала «Подъем».

Новая композиция появилась на Парковой улице в Октябрьском районе. Она представляет собой фигуру лошади, покрытую искусственной зеленью. Из-за трубы, которая соединяет асфальт и грудь животного, создается впечатление, что лошадь проткнули и она мучается от боли. Некоторые жители отметили, что после увиденного у детей могут начаться проблемы со сном.

В дополнение к композиции во дворе поставили фигуру оленя, который стоит на четырех копытах, поэтому для его устойчивости не использовали посторонних предметов. Рядом с двумя скульптурами также находится железный каркас, по форме напоминающий бабочку. Конструкцию заполнили белыми камнями, но не объяснили зачем.

В сентябре в столице Башкирии установили памятник, который посвятили клещу. Фигурку насекомого высотой пять сантиметров вылили из серебра, а на полуметровый постамент прибили табличку со словами «Я так же, как и ты, хочу жить!». Так авторы хотели подчеркнуть, что, несмотря на негативное отношение со стороны людей, клещ является частью природы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться