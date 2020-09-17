В Москве на двор-парк потратят 420 миллионов рублей

В Москве на территории премиум-квартала JAZZ на 1-й Ямской улице появится ландшафтный двор-парк, на создание которого потратят 420 миллионов рублей. Об этом говорится в материале компании Sminex, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Проект разработало архбюро Wowhaus. Специалисты вдохновлялись нью-йоркским парком Хай-Лайн. Зеленые насаждения будут органично сочетаться с архитектурными элементами: деревянными настилами с навесами, а также многочисленными лавочками, беседками и гамаками.

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Площадь объекта составит 6,8 тысячи квадратных метров. Здесь появятся отдельные зоны для любителей спокойного и активного отдыха, чтобы люди не мешали друг другу. «Детям — игровое пространство, подросткам — спортивная площадка для выплеска энергии, взрослым — оазисы для тихого отдыха и прогулок», — рассказали в Sminex, которая ведет работы.

Спортплощадка под открытым небом подойдет практически для всех активных игр — от бадминтона и волейбола до мини-футбола. Летом здесь будет функционировать зона с настольным теннисом и тренажерами.

Детская площадка станет самой дорогой в Москве — на ее строительство потратят 88 миллионов рублей. В основе композиции лежит большая музыкальная труба, что перекликается с названием квартала. Сталкиваясь с различными препятствиями на площадке, ребенок будет экспериментировать со звуком и проходить лабиринты.

В настоящий момент завершается подготовка территории под благоустройство. В ближайшее время рабочие приступят к мощению будущего двора-парка, а также к созданию фундамента спортплощадки.

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