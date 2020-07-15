На детскую площадку в Москве потратят 88 миллионов рублей

На территории московского премиум-квартала JAZZ появится самая дорогая детская площадка столицы — компания Sminex потратит на ее строительство 88 миллионов рублей. Об этом говорится в материале организации, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Площадку в 450 квадратных метров построят на 1-й Ямской улице. Автором проекта выступило архбюро Megabudka. Основой композиции служит большая музыкальная труба, что перекликается с названием жилого комплекса.

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По словам создателей, площадка включает в себя несколько уровней, объединенных в один приключенческий маршрут. Проходя его, ребенок будет скатываться с горок, экспериментировать со звуком и проходить лабиринты.

Подойдет площадка и для подростков. Для них предусмотрели тросы-лианы, скалодром и «потайные места с необычной внутренней структурой». Для детей, которые не очень любят шумные игры, установят объекты с оптическими эффектами.

Архитекторам было важно не превратить двор в песочницу с отдельными цветастыми конструкциями, поэтому они использовали природные оттенки и натуральные материалы. Авторы хотели отразить, что дети — это в первую очередь исследователи окружающего мира.

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