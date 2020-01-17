В российском городе нашли детскую горку со съездом в дерево

В Омске во дворе жилого дома установили горку со съездом в дерево. Фотографии появились в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Жители города опасаются, что их дети могут получить травму, играя на площадке.

Со слов очевидцев, горка во дворе дома № 8б по улице 22 Апреля находится в полутора метрах от дерева. «Может, кто-то сможет помочь спилить дерево. Дети врезаются в него», — написала одна из пользовательниц соцсети.

В комментариях к записи омичи предлагали развернуть горку или передвинуть ее подальше от дерева. Некоторые пользователи выступили за то, чтобы вовсе ее убрать. Также в обсуждении поднимался вопрос, почему жители дома не жаловались на горку с опасным спуском раньше, ведь ее установили в 2018 году.

Ранее в Ярославле местные власти установили детскую горку в куче грязи. Ситуацию объяснили тем, что проект детской площадки еще не завершен и не принят в эксплуатацию, поэтому пользоваться городком пока запрещено.

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