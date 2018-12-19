В Кемеровской области снежные горки покрасили белой краской из-за угольной пыли

В городе Мыски Кемеровской области построенные к новогодним праздникам горки в детском снежном городке покрасили белой краской. Об этом сообщили местные жители, заметившие, что одежда детей после катания была испачкана белой краской. Видео об этом родители выложили в интернет, сообщает ресурс «Тайга-Инфо».

Родители, как отмечает агентство, считают, что краска использовалась для того, чтобы сделать менее заметной на снежном городке угольную пыль от разрезов, находящихся вблизи города. Из-за этого найти в городе чистый снег сложно, констатирует ресурс.

Отмечается, что мэрия города объявила выговор руководству предприятия «Управление организации благоустройства города», чьи сотрудники покрасили горки, и принесла извинения местным жителям.

«Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — заявил глава Мысков Дмитрий Иванов.

Как отмечает агентство «Уралинформбюро», в администрации города при этом заявили, что горки и раньше красили в различные цвета. При этом в мэрии не смогли пояснить, зачем на этот раз для таких целей использовалась краска именно белого цвета.