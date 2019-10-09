Российский чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи

Пластиковую детскую горку, которую установили в Ярославле в большую кучу земли земли, уже убрали, она была сделана не по проекту. Об этом, по информации РИА Новости, рассказал замначальника управления информационной политики мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.

Фотографии горки из парка Юбилейный появились в региональных СМИ и сразу же вызвали бурную реакцию местных жителей. Конструкция как минимум небезопасна: во время дождя она превращается в кучу грязи.

Батманов заявил, что в настоящее время проект детской площадки еще не завершен и не принят в эксплуатацию, поэтому пользоваться данным городком пока что запрещено. Благоустройство проводится согласно губернаторскому проекту «Решаем вместе». Также чиновник пообещал ярославцам новую детскую горку, но пока неясно, как она будет выглядеть.

В октябре 2019 года челябинские панки отремонтировали на собственные деньги горку в детском городке. Ее построили несколько десятилетий назад. Доски уже давно сгнили, но местные власти проигнорировали просьбу жителей починить горку. Тогда молодые люди решили проблему самостоятельно.

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