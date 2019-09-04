В российской детской площадке разглядели свастику

Фундамент будущей детской площадки в Юхнове (Калужская область) напомнил жителям свастику. Администрация города утверждает, что это типовой проект, пишет «Московский комсомолец в Калуге».

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Сначала жители Юхнова решили, что власти решили разбить новую клумбу. Такой «дизайн» возмутил горожан, учитывая тот факт, что во время Великой Отечественной войны под Юхновом велись ожесточенные бои.

В администрации города заявили, что никакого сходства со свастикой у детской площадки в итоге не будет. Работы по закладке фундамента еще не завершены. Сам проект является типовым: подобную схему для строительства игровых площадок используют во многих регионах, пишет РИА Новости.

В июле сообщалось, что в Калуге жителей ужаснуло состояние города. Они обратили внимание на то, что реставрационные работы, которые были инициированы в связи с 650-летием Калуги, затрагивают далеко не все районы города.

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