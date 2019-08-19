Напоминающий свастику аттракцион возмутил немцев

В парке развлечений в немецком Леффинге вывели из эксплуатации аттракцион «Полет орла» из-за сходства его конструкции со свастикой. Видео опубликовал пользователь Reddit besserwiedu.

Аттракцион запустили в начале августа. На нем расположены две конструкции, на каждой из которых четыре сидения, украшенные головой орла. При вращении они напомнили посетителям нацистский символ.

Как сообщает телерадиокомпания SWR, владелец парка развлечений Рюдигер Браун извинился перед теми, кого обеспокоил и оскорбил аттракцион и заявил о выводе его из эксплуатации. По словам Брауна, дизайн конструкции разрабатывался в Италии. Сейчас авторы идеи пересматривают эскизы. Предполагается, что вместо четырех сидений, у аттракциона оставят по три.

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