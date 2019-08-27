Почти 50 детских площадок установили по программе губернатора в Подмосковье

В Московской области с начала года по губернаторской программе установили 48 детских игровых комплексов, сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 27 августа.

«Мы активно завершаем программу по установке детских площадок в Подмосковье. Все работы будут завершены до 30 сентября», — рассказал Хайкин.

Он добавил, что эскизы для новых игровых объектов выбирают жители двора. Кроме того, по указу главы региона на всех площадках устанавливают безопасное резиновое покрытие.

По словам министра, всего до конца года на территории области планируется установить не менее 246 современных детских игровых комплексов. Он отметил, что формирование комфортной городской среды — главная цель работы ведомства.

В мае подмосковные детские площадки были проверены на безопасность. При проверке было выявлено более 1,7 тысячи нарушений.