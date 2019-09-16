Построенную россиянами детскую площадку спилили по требованию чиновников

Детскую площадку в поселке Свободный Астраханской области, которую местные жители установили на свои деньги, спилили после жалобы соседки и отсутствия документов на постройку. Об этом «Говорит Москва» сообщил глава администрации Ленинского района города Виталий Наумов.

«Учитывая действующие нормы и правила, установка детской игровой площадки у проезжей части нецелесообразна», — сказал он.

По информации радиостанции, ранее в областную прокуратуру обратилась некая местная жительница, которой якобы мешал шум из-за площадки с качелями и песочницей. В ходе проверки выяснилось, что ее установили нелегально и не по ГОСТу. Суд распорядился снести объект, демонтировать его поручили городским властям.

Несколькими днями ранее «Блокнот Астрахани» опубликовал видео, на котором рабочие спиливали качели. Автор ролика указал, что они были поставлены на деньги местных жителей, однако их просто увезли. По словам очевидцев, в данном районе в радиусе километра детям негде играть. В течение двух лет горожане пытались отстоять площадку, собирали подписи, чиновники обещали ее сохранить. «Это называется благоустройство», — добавил мужчина.

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