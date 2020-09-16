В России построят мегашколу за миллиарды рублей

В Воронеже появится самая большая школа России, которую называют мегашколой. Недавно на ее крыше решили оборудовать собственную астрономическую башню. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Воронежа.

Реализацию проекта и изменения в планировке учебного заведения чиновники обсудили на недавнем совещании. На нем было принято решение о возведении башни, где будут проводить уроки астрономии и другие мероприятия. Фактически у школы появится своя обсерватория. Перепланировка также предполагает увеличение площади столовой, которую разместят на двух этажах. На совещании обсудили и развитие дорожно-транспортной сети будущего учебного заведения. Мэр города Вадим Кстенин поручил сделать ее как можно более комфортной, чтобы ученики добирались до школы без проблем.

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Новую школу построят на Московском проспекте. Она будет рассчитана почти на три тысячи учеников. Договор на реализацию проекта был подписан в июне 2019 года. Тогда на возведение объекта планировали потратить 1,5 миллиарда рублей. Однако на последнем заседании заявили, что на строительство выделят в два раза больше средств. В ближайшее время изменения в проекте утвердят и отправят документы на государственную экспертизу. О том, когда планируют начать строительство школы, не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге завершилась реконструкция двора «золотой школы». Его превратили в арт-объект. Там появились яркие скамейки необычной формы, фонари, беседка, детская игровая зона, спортивная площадка, а также статуи современного искусства — золотые трубы, напоминающие дерево знаний, и белые фигуры в виде читающих людей. Следующим этапом реконструкции станет строительство нового стадиона.

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