Школу в российском городе решили построить на скотомогильнике

В российском городе Верхнеуральске (Челябинская область) новую школу за 520 миллионов рублей строят в охранной зоне действующего скотомогильника, что категорически запрещено санитарными нормами. Местные власти утверждают, что такого не может быть, поскольку проект согласовали со всеми инстанциями. Об этом пишет Znak со ссылкой на активистов движения «Команда наследия».

Они предоставили запись разговора с сотрудником минсельхоза региона Еленой Селиверстовой. «У скотомогильника Верхнеуральска есть хозяин — администрация Верхнеуральского района либо городского поселения. Санитарно-защитная зона там не отмерена, но по правилам она составляет 1000 метров. Там не должно быть никаких строений. Точных координат скотомогильника нам хозяин не предоставил. Но, насколько мне известно, был запрос относительно строительства школы. Все риски будет определять Роспотребнадзор. Мы только констатируем, что он там есть», — объяснила чиновница.

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Представитель местной ветстанции рассказал, что скотомогильник представляет собой биотермическую яму, которая копалась в советское время и обложена бетоном. Ее содержимое перерабатывается естественным гниением. Активисты посетили место и выяснили, что там нет даже забора, а от самого могильника исходит трупный запах. Представители движения также решили подсчитать расстояние от захоронения до школы — только 858 метров вместо минимальных 1000 метров.

Учебное учреждение на 500 человек начали строить летом 2020 года. Контракт получила компания «Трест Магнитострой» — единственный участник конкурса. Объект должны завершить к 30 июня 2021 года. Однако многие местные жители недовольны расположением школы. По их словам, она находится рядом с промышленными предприятиями, а чтобы туда попасть, нужно переходить трассу.

Администрация района не соглашается с претензиями активистов и утверждает, что они преждевременные. «Проект этой школы делался на очень серьезном уровне, проводились геология, геодезия. Он прошел государственную экспертизу, согласован всеми надзорными органами», — сказал изданию глава Верхнеуральского района Сергей Айбулатов. Как сказал чиновник, он не обладает информацией по поводу запроса в Роспотребнадзор, а от местных жителей никаких жалоб не поступало.

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