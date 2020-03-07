Потепление в России связали с риском распространения болезней

Аномально теплые зимы и дальнейшее повышение средних температур в России может привести к риску распространения болезней, самой опасной из которых является сибирская язва. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Для нашей страны основная проблема в этом плане — сибирская язва в скотомогильниках, расположенных в достаточно большом количестве мест, где животных хоронили в мерзлом грунте, — считает Семенов. — Сейчас он оттаивает, и все это с талыми водами появляется на поверхности, все это разносится. То есть, существует опасность вспышки таких заболеваний».

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Другая проблема, связанная с потеплением, — размножение насекомых. «Область распространения насекомых — разносчиков инфекционных заболеваний — увеличивается по мере потепления климата, они начинают покрывать все большую территорию», — уверен ученый. При этом Семенов сомневается в риске распространения вирусов и коронавируса в частности из-за потепления. «Мне кажется, что это с потеплением напрямую никак не связано», —сказал он.

Ранее россиянам пообещали «малиновое» лето — температура будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что лето в связи с этим будет «очень классным».

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