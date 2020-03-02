Названы российские регионы с аномальными осадками в марте

В некоторых российских регионах ожидаются аномальные для марта осадки. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Больше всего снега и дождей ожидается на севере Европейской территории страны — в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Коми. В остальной части осадков будет около нормы.

Влажная погода также ожидается на юге Урала. Сначала там будет мокрый снег, к концу марта он сменится на дождь. Третьей зоной повышенных осадков Вильфанд назвал Азиатскую часть в районе Красноярского края, Эвенкии и запада Якутии.

Дефицит осадков прогнозируется на юге Иркутской области, в Бурятии и Тыве. На юге России они также будут ниже нормы. При этом температуры там синоптики предсказывают сильно плюсовые. «В течение этой недели, начиная со вторника в Краснодарском крае, в Крыму температуры от 15 днем, а в Черноземье — около 18 градусов», — сказал метеоролог.

По его словам, в целом по стране почти везде температура окажется выше нормы, особенно в Европейской части: Московский регион и соседние области, Черноземье, Поволжье, Саратовская, Ульяновская, Волгоградская области. Тепло ожидается и на юге Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области).

Холода придут в Бурятию, на юг Иркутской области, на Камчатку и тихоокеанское побережье Хабаровского края.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин говорил, что в Москве и области, арктической зоне Урала и Западной Сибири температура воздуха в марте будет выше климатической нормы на 4-12 градусов в зависимости от региона.

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