Россиян предупредили о новых погодных аномалиях

В начале марта в России ожидаются новые погодные аномалии: средняя температура воздуха в Москве и Московской области, арктической зоне Урала и Западной Сибири будет выше нормы. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в разговоре с РИА Новости.

Он также предупредил, что в столичном регионе в первые пять дней весны отрицательных температур не будет.

По словам специалиста, в Тульской, Калужской, Рязанской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях температура превысит климатическую норму на 7-10 градусов. В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях — на 5-6 градусов. На 4-5 градусов теплее нормы будет в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской, на юге Архангельской области и на западе Коми.

«Дальше у нас на 3-4 градуса выше вся средняя Волга, то есть и Кировская (область) и так далее. Температура будет превышать норму на 8 градусов в Ростовской и Астраханской областях», — добавил Варакин.

Еще большее превышение средних значений будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. Так, на 8-10 градусов выше нормы ожидается температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов — на Таймыре, на 8 градусов — в Ханты-Мансийском автономном округе. На юге Приморского края, в Забайкалье, Бурятии, Иркутской и Амурской областях будет на два градуса теплее нормы.

Уходящая зима в России также оказалась аномально теплой. В Гидрометцентре объяснили, что причина тому — движение теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири. Температурные отклонения этой зимой, по данным синоптиков, достигали 25-28 градусов.

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