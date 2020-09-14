Индийские архитекторы решили построить башню из «листьев»

Архитекторы из индийского бюро NUDES представили проект башни, фасад которой покрыт «листьями» из солнечных батарей. Об этом сообщает Designboom.

Будущая постройка цилиндрической формы получила название «solar tree», которое на русский язык переводится как «солнечное дерево». Снаружи оно будет покрыто ячейками — балконами с выступами в виде солнечных батарей, напоминающих листья. Внутри башни решили оборудовать широкий коридор, ведущий на балконы, а наверху разместить стеклянную капсулу, откуда будет открываться панорамный вид на пейзаж. Основными материалами для башни послужат дерево и сталь.

Главной целью разработчиков проекта было создать постройку пассивного потребления и сделать еще один шаг в борьбе против изменений климата. Поэтому основным источником энергии служат «листья» с солнечными батареями. На данный момент неизвестно, будет ли реализован проект NUDES, и где архитекторы планируют построить башню.

Ранее, в августе 2020 года, в США появился небоскреб с «закрученным» фасадом. Необычная конструкция была разработана в целях энергоэффективности. Все здание сделали прозрачным почти на 50 процентов и оборудовали системой сбора дождевой воды. За это оно получило сертификат экологичности LEED Gold.

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